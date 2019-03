Savona. Nello scorso weekend è andato in scena il turno numero quindici del girone A della Serie D di pallavolo femminile. Celle Varazze prosegue la sua fuga, puntando alla promozione diretta in Serie C senza passare dai playoff. In coda la Arredamenti Anfossi sembra condannata all’ultima piazza, ma le sorti definitive dipenderanno molto dagli esiti dei campionati nazionali. Il numero di promozioni e retrocessioni, infatti, non è ancora fissato definitivamente.

Sabato sera Celle Varazze ha sconfitto per tre set a zero il Cogoleto volley. La squadra biancoazzurra sale così a 41 punti in classifica. Vittoria anche per la Nuova lega pallavolo Sanremo, che in casa ha avuto la meglio sull’Albisola pallavolo. Il margine tra le due società capofila del campionato rimane così di quattro punti a favore di Celle Varazze.

Vittoria per 3-0 della Kia Autoaurealia contro Campomorone; gara combattuta a Genova Voltri, ma la posta va tutta alle padrone di casa. Vince in casa anche la Bordivolley Trucchi Efisio, che si è imposta per tre set a zero contro la Arredamenti Anfossi. Trasferta vincente, infine, per la Legendarte: le finalesi si sono imposte in quattro set a Imperia sulla Nsc Assicurazioni Generali. Questo il quadro dopo la quindicesima giornata.

La sfida per i playoff rimane comunque accesa. Se Celle Varazze e Sanremo sono in netto vantaggio, per il terzo posto sono ben quattro le società che potrebbero contenderselo: Campomorone e Finale viaggiano con una lunghezza di vantaggio su Kia Autoaurealia e Albisola. Una di loro potrà accedere – forse – alle sfide incrociate con le squadre del girone B. Sette le giornate al termine della prima fase del campionato.