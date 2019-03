Ormai in tutta Europa studenti e studentesse sull’esempio della ragazza svedese Greta scendono in piazza per il clima e per garantire un futuro per se e le future generazioni.

Solo l’impegno delle ragazze e dei ragazzi potranno intervenire per salvare il pianeta dalla gravissima situazione di aumento della temperatura e delle emissioni fossili.

Noi Verdi invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a manifestare il prossimo 15 marzo in piazza senza alcuna forma di militanza di parte ma come persone singole e senzienti nello spirito della Laudato Sii affinche’ il mondo cambi direzione e finalmente si avvii un processo di conservazione delle risorse,di giustizia climatica e sociale contro ogni forma di violenza anche sessuale e di razzismo in particolare verso i paesi africani ed asiatici.

Noi Verdi crediamo però che l’inversione di tendenza sia possibile pure nel comportamento quotidiano adottando ad esempio politiche dei rifiuti,che puntino alla creazione di un sistema di economia circolare e soprattutto politiche energetiche, che valorizzino le fonti rinnovabili eliminando ogni tipo di energia fossile.

A questo punto invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a partecipare alle manifestazioni per il clima sulla base delle indicazioni internazionali senza alcuna indicazione di partito ma singole persone senzienti.

Nel contempo,almeno a Savona,ci corre l’obbligo di segnalare un margine di ambiguità dei promotori dell’evento locale dietro cui si muovono soggetti,che hanno sostenuto fino in fondo l’attuale amministrazione comunale con una chiara connotazione di parte,che discosta un pò dagli obiettivi ambientali propostisi però l’obiettivo internazionale è troppo grande e la salute del pianeta troppo importante per soffermarsi su queste piccole cose perche’ NON ESISTE UN PIANETA B.

Danilo Bruno