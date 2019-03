Imprese, Industria Felix: premiate Continental, Infineum, Noberasco, Coop Liguria e Doppia-J

Savona. L’85,8% di piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Liguria ha prodotto utili nell’anno fiscale 2017. È quanto emerge dall’inchiesta realizzata dal nuovo periodico nazionale Industria Felix Magazine, diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio Studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, su circa 2.200 società di capitali con sede legale in Liguria e fatturati/ricavi tra i 2 milioni e i 3,7 miliardi di euro. Ad essere stati presi in considerazione, per la prima volta a rendicontazione, sono stati i bilanci dell’anno 2017.

Il 5 marzo scorso è toccato alla Lombardia, giovedì invece a Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta mettere in vetrina le imprese più performanti attraverso la gestione caratteristica e le primatiste dei principali indici di bilancio, premiate nell’ambito della prima edizione di Industria Felix, un format oramai nazionale che nel 2019 toccherà 8 città e 11 regioni tra le più rilevanti d’Italia per volume d’affari, con un’analisi complessiva su più di 100mila bilanci. A La Centrale di Torino sono stati assegnati riconoscimenti a 53 imprese, che hanno aderito con la partecipazione del top management.

Cinque le imprese savonesi premiate, per diverse motivazioni. Continental brakes Italy spa è stata nominata Miglior impresa del settore Meccanica della regione Liguria; Doppia-J srl, invece, Miglior impresa Under 40 della provincia di Savona. Infineum Italia srl è stata nominata Migliore Grande impresa e miglior impresa del settore Chimica e Farmaceutica e per indice percentuale Roi (con Attivo superiore ai 2 milioni di euro) della regione Liguria e miglior impresa per indice percentuale Roe (con Patrimonio netto superiore ai 300mila euro), Fatturato/Ricavi, Mol e Utile netto della provincia di Savona.

Gli ultimi due premi sono andati a Noberasco spa, Migliore Grande impresa della provincia di Savona, e a Coop Liguria Società cooperativa di consumo, Miglior impresa per Affidabilità finanziaria e Crescita Cerved e miglior impresa per Numero Addetti della provincia di Savona.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università LUISS Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, Regione Puglia e Puglia Sviluppo (con un intervento finanziato a valere sulle risorse dell’azione 3.5 del POR Puglia 2014/2020 “Attrazione degli investimenti e interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese pugliesi”), con i patrocini di Confindustria, Comune di Torino e Ansa (media partner), con la partnership nazionale di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Lidl Italia e con quella regionale di Chieffi e Gemma Consulting, Consorzio Sfera e Natulia.

Tra gli altri sono intervenuti anche l’assessore alle Attività produttive del Comune di Torino Alberto Sacco, il presidente dell’Unione Industriale Torino Dario Gallina, il presidente della Piccola Industria di Confindustria Piemonte Gabriella Marchioni Bocca, il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino, il responsabile dell’Ufficio studi di Cerved Guido Romano, il Regional manager e il Private banker di Banca Mediolanum Pierpaolo Zoppi e Francesco Mecca, il dirigente del Servizio Incentivi Pmi e Grandi Imprese della Regione Puglia Claudia Claudi, il portavoce del Comitato Scientifico di Industria Felix Filippo Liverini (Confindustria), il presidente del Consorzio Sfera Michele Chieffi e l’amministratore di Natulia Alfonso Ricciardelli. La giornata si è aperta con un convegno organizzato in collaborazione con Uit e Cerved dal titolo “Accelerare la crescita delle pmi” con la presentazione del Rapporto Pmi Piemonte.