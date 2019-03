Il viceministro Edoardo Rixi (Lega) ad Albenga per sostenere il candidato sindaco Gerolamo Calleri

Albenga. Il viceministro alle Infrastrutture e segretario della Lega Edoardo Rixi ad Albenga per sostenere il centrodestra ingauno in vista delle elezioni amministrative.

Appuntamento domani (lunedì 4 marzo), alle 11, in piazza San Michele, per incontrare il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Gerolamo Calleri.

Nel pomeriggio, alle 15, sarà a Sanremo per inaugurare il point elettorale della Lega in via Roma 46-48, dove incontrerà il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Sergio Tommasini.