Il Varazze Don Bosco organizza lo stage “La strada scende in campo”

Varazze. Il Varazze 1912 Don Bosco organizza, dal 17 al 22 giugno 2019 (dalle ore 8.30 alle 18.00), presso lo stadio “Olmo-Ferro”, di Celle Ligure, “La strada scende in campo”, stage di perfezionamento tecnico, con la partecipazione di Max Canzi.

La tecnica è fondamentale nel calcio a patto di insegnarla in maniera funzionale al gioco e non come elememto fine a se stesso. Apprenderla in forma ludica e spontanea, lasciando il giocatore libero di esprimersi, rischiare, saltare l’avversario è l’obiettivo dello stage. Calciatori e allenatori saranno stimolati a mettersi in gioco riproducendo negli esercizi elementi di libertà e divertimento tipici del calcio di strada, ma in forma consapevole ed organizzata.

Max Canzi è un allenatore Uefa Pro, diplomato Isef. Già secondo di Mario Beretta a Lecce, Torino, Paok Salonicco, Brescia, Cesena, Siena, Latina.

Canzi, da quattro anni, guida la Primavera del Cagliari.