Il Pirates Field si tinge di azzurro con il raduno della Nazionale femminile

Albisola Superiore. Con l’avvicinarsi del campionato europeo di football americano femminile in programma dall’1 all’8 agosto a Leeds, in Gran Bretagna, la Fidaf, in collaborazione con la societa Ssd Pirates 1984, ha organizzato il primo raduno della Nazionale femminile di football americano presso la struttura gestita dalla società ligure, nella data di domenica 10 marzo.

Le ragazze, circa un centinaio, arriveranno da ogni parte d’Italia per prendere parte al raduno di selezione. Un’ottima occasione per far conoscere Albisola ed il suo territorio ricco di bellezza e tradizione.

Marco Quercio, vicepresidente vicario della Fidaf, dichiara: “Abbiamo accolto con piacere la disponibilità dei Pirates 1984 che si sono dimostrati collaborativi mettendoci a disposizione la loro struttura, con un campo in sintetico ultima generazione e spogliatoi capienti per un gruppo numeroso come può essere un team nazionale. Credo che la struttura possa diventare un punto di riferimento per i prossimi raduni“.

Alfredo Giuso, head coach del Blue Team Italia femminile, afferma: “Questo è il primo raduno di selezione. Con il mio staff dovremo valutare il roster per il campionato europeo. In Italia il movimento femminile del football americano è in crescita e sarà nostra cura aiutare, in modo ancora più efficace e capillare, il suo sviluppo sul territorio. I Pirates sono stati una delle prime società ad avere un team femminile ed il loro percorso è in crescita costante“.

Tra le giocatrici convocate spiccano infatti molte atlete tesserate dei Pirates 1984, ovvero Alice Menaballi, Serena Arzà, Bianca Bovo, Federica Bruno, Veronica Brunetto, Cristina De Carlo, Giulia Giribone, Francesca Giuso Delalba, Nayara Goncalves, Selina Pasquero, Simona Pittaluga, Nadia Rollero, Rachele Ronchi, Chiara Scorza.