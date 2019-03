Ponente. “Il nostro turismo passa anche attraverso l’enogastronomia e la valorizzazione delle nostre produzioni locali, questo è senz’altro un obiettivo per rilanciare il settore e portare sempre maggiori presenze: esportiamo 42 miliardi di euro di prodotti enogastronomici, che ci qualificano, dando una immagine positiva e di appeal per il nostro Paese”. Lo ha detto questa mattina il ministro alle Politiche Agricole e al Turismo Gian Marco Centinaio a Laigueglia, durante la sua visita nel ponente savonese, accompagnato dal senatore Paolo Ripamonti e dal segretario provinciale della Lega Nord Roberto Sasso Del Verme.

“Non bisogna dimenticare che sempre più turisti vengono in Italia perché si beve e si mangia bene” ha aggiunto.

di 9 Galleria fotografica Il ministro Centinaio in visita nel ponente savonese









Proprio in tema di turismo si è parlato anche dei balneari: “Questo governo ha difeso la categoria inserendo nella legge di bilancio la proroga delle concessioni demaniali per altri 15 anni, dando respiro a tanti imprenditori turistici” ha detto il ministro Centinaio.

“Tuttavia vogliamo il superamento della Bolkestein e ci adopereremo in tal senso con un provvedimento da far valere a livello europeo, unica garanzia per dare stabilità e certezze agli stabilimenti balneari: questa settimana ci sarà una riunione dei tecnici del Ministero, in seguito incontreremo i balneari per spiegare le nostre intenzioni”.

Il ministro ha parlato anche di infrastrutture, in primis il raddoppio ferroviario: “Questa è un’opera fondamentale e senz’altro da portare avanti per togliere questa terra dall’isolamento: questo intervento è decisivo tanto sul fronte del trasporto merci quanto per migliorare il turismo della riviera di ponente, che deve superare a tutti i costi la sua carenza infrastrutturale”.

Infine una battuta sulle spiagge “no smoking”, dopo il dibattito di questi giorni a seguito dell’iniziativa lanciata nella riviera romagnola e l’inchiesta di Ivg.it: “Personalmente sono un non fumatore e mi dà fastidio il fumo, anche se ritengo che all’aperto sia giusto lasciare libertà di fumare per quanti hanno questo vizio. Sono convinto, inoltre, che sia una questione di educazione e civiltà, perchè spesso i fumatori lasciano i mozziconi sulle spiagge provocando un danno per l’ambiente e anche per coloro che non fumano e desiderano avere un litorale pulito” ha concluso Centinaio.

Dopo la sortita a Laigueglia, il ministro Centinaio ha proseguito il suo tour nel ponente savonese: in programma, una doppia visita in terra albenganese, prima al Cersaa e poi alla Cooperativa L’Ortofrutticola, con un incontro in programma con il candidato sindaco del centrodestra ingauno Gerolamo Calleri e con il segretario cittadino della Lega di Albenga Cristina Porro.