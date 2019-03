Il marchio svizzero Flyer e-bikes visita il territorio di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Il prestigioso marchio svizzero che ha inventato l’e-bike, nel lontano 1993, ha scelto il territorio di Pietra Ligure, che il prossimo 7 aprile ospiterà la prima tappa della Superenduro EWS Qualifier, per girare il video di presentazione della nuova gamma 2020 di biciclette a pedalata assistita.

“Si tratta di un’ulteriore conferma dell’importante posizionamento strategico che il comprensorio del Pietrese e della Val Maremola ha acquisito nel mondo della mtb grazie al grande lavoro svolto negli ultimi anni dall’amministrazione comunale di Pietra Ligure, unitamente alle realtà produttive e associazioni sportive del settore”, spiega l’assessore al turismo Daniele Rembado.

Per l’occasione lo staff è stato ospitato dall’Agriturismo Rose di Pietra, dove è stata girata una parte del video.

Poi, sotto la sapiente guida di Matteo “Bubba” Carrubba, titolare del nuovo negozio Hot Bikes di via Nazario Sauro a Pietra Ligure, la troupe si è spostata sui sentieri della zona, dove il più volte Campione Italiano di Enduro MTB e importatore del marchio per l’Italia, Andrea Bruno, è stato rider d’eccezione e protagonista delle riprese.

Il video, girato dal videomaker di fama internazionale Tom Malecha, è stato diretto dal responsabile Marketing di Flyer Thomas Knecht, che ha manifestato grande entusiasmo per la località ligure e espresso la volontà di tornare su questi sentieri per girare altri video e organizzare attività promozionali legate al marchio a partire da offerte mirate per gli operatori turistici, che potranno trovare nel negozio Hot Bikes un punto di appoggio e assistenza.

“E proprio l’apertura a Pietra Ligure del primo negozio interamente dedicato alla mtb rappresenta un ulteriore importante ed essenziale passo in avanti per lo sviluppo del progetto bike a cui sta lavorando con entusiasmo l’intero paese” aggiunge ancora l’assessore pietrese.

“Il notevole incremento di bikers sui trail di Pietra e della Val Maremola e la presenza di molti rider nei locali del paese nell’ultimo periodo sono certamente la prova delle potenzialità di questo settore per lo sviluppo turistico del territorio” conclude l’assessore Rembado.

E sicuramente la tappa della Superenduro rappresenterà anche un test importante sul fronte dell’accoglienza e dei servici turistici del comprensorio, pronto ad ospitare bikers e addetti ai lavori.