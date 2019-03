Il magico “Villaggio dei Puffi” si trova a Bardineto

Bardineto. Nel periodo tra gli anni Sessanta e Settanta, nel bel mezzo del paesaggio boschivo del Comune di Bardineto, sono state costruite delle piccole abitazioni a forma di fungo che richiamano molto il Villaggio dei Puffi.

Fortemente volute e realizzate dal Signor Mario de Bernardi, appassionato di costruzioni in muratura e di funghi (specialità tipica della zona), queste case sono immerse in un bosco fitto di castagni, faggi e betulle. Rappresentano una forte attrazione turistica, conosciuta anche a livello europeo, per tutti coloro che hanno piacere di vivere un fantastico viaggio nel mondo dei Puffi.

Sono vere e proprie case private, monolocali o bilocali, in cui inizialmente era possibile soggiornarvi per un’intera vacanza. Sono costituite da due porzioni abitative con annesso forno, barbecue, magazzino-legnaia e madonnetta: il tutto è stato progettato e realizzato a forma di fungo.

Attualmente è possibile visitare il Villaggio solo dall’esterno, scattare foto e vivere l’atmosfera del magico mondo dei Puffi. Ideale per famiglie e bambini.