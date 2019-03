Albenga. Si è svolta questa mattina, nella sala degli Stucchi del comune la cerimonia di consegna da parte del liutaio Davide Castiglia di un violino che è stato donato al liceo musicale ingauno.

Erano presenti il dirigente scolastico Simonetta Barile, il sindaco Giorgio Cangiano e il vicesindaco Riccardo Tomatis oltre ad una nutrita cornice di pubblico.

Durante l’incontro, inoltre, si sono esibiti Giovanni Sardo (al violino) e Giovanni Doria (al pianoforte), che hanno allietato i presenti con le note dei loro strumenti.

“Davide e sua moglie sono venuti da me per la decisione di trasferirsi ad Albenga. Ci hanno spiegato che hanno clienti in tutto il mondo e lavorano con internet. Come amministrazione e insieme alla preside abbiamo fatto alcuni incontri, un percorso che è culminato con la consegna oggi del voolino. Gli faccio i migliori auguri”, ha dichiarato Tomatis.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Barile che ha anche annunciato “l’intenzione di creare un orchestra” all’interno della scuola albenganese.

“Albenga deve puntare anche sulla cultura della musica. Per questo abbiamo sempre promosso il concorso Pianistico e abbiamo ottenuto, tra gli altri, una tappa del tour di Jovanotti. Il fatto poi che un cittadino come Davide Castiglia sia riuscito a creare uno strumento come questo violino è un motivo di orgoglio per tutta la cittá”.

“Ringrazio il vice sindaco tomatis per aver organizzato tutto questo, – ha dichiarato Castiglia. – L’apertura dell’indirizzo musicale ad Albenga permetterà a giovani di talento di emergere. Noi siamo lieti di poter contribuire con le nostre competenze a tutto questo. Ringrazio i musicisti che suoneranno con un violino che abbiamo realizzato noi”.