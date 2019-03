Il Lions Club Albenga Host dona le nuove piante di via Fiume

Albenga. Prosegue l’attivitá di servizio del Lions Club Albenga Host in favore della città di Albenga.

Il Club ingauno, presieduto quest’anno da Diego Turco, ha prontamente raccolto la richiesta di sostegno avanzata dall’amministrazione Cangiano e ha donato le piante che sono state posizionate su via Fiume, nel centro cittadino.

Sabato 9 marzo alle 11 proprio in via Fiume si terrà una piccola cerimonia di “inaugurazione” alla presenza del sindaco Giorgio Cangiano e delle autorità cittadine.

Il presidente Diego Turco esprime “soddisfazione per le numerose attività di servizio che il Club sta portando a termine in questo anno sociale e in particolare da parte di tutto il Club per questo service iniziato sotto la presidenza del past president Sergio Savorè perchè il tema dell’ambiente è molto sentito ed importante e sta molto a cuore ai Lions”.