Il Gruppo Orsero acquisisce Fruttica per rafforzare la distribuzione in Francia

Liguria. Quest’oggi Orsero spa, società ammessa alle negoziazioni su AIM Italia e holding dell’omonimo gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del Gruppo Fruttica, specializzato nell’importazione e distribuzione all’ingrosso di ortofrutta, con particolare focus nella distribuzione in Francia, di uva di produzione italiana (circa il 50 per cento del volume), di meloni, pere e ortaggi.

Raffaella Orsero, Ceo del Gruppo, ha commentato: “Questa operazione si colloca nell’ambito del percorso che il Gruppo Orsero sta compiendo verso un sempre maggiore radicamento e potenziamento delle sue attività distributive in Europa con l’obiettivo di rafforzare la presenza geografica, la diversificazione del sourcing e la gamma dei prodotti commercializzati. Le società oggetto di acquisizione, specializzate nella distribuzione di prodotti italiani in Francia porteranno ad un migliore bilanciamento dei ricavi originati in Francia, dando impulso a categorie merceologiche caratterizzate da ottime potenzialità di mercato e garantendo al Gruppo una sempre maggior integrazione con la filiera produttiva agricola italiana.”

Sebastièn Postifferi, presidente di Postifruit, ha commentato: “L’ingresso di Fruttica nel Gruppo Orsero apre in Francia nuove opportunità di sviluppo e di sinergia. Sono convinto che grazie alla forza distributiva di AZ France, il business Fruttica possa sviluppare tutto il suo potenziale. Sono altresì molto soddisfatto di continuare a collaborare per lo sviluppo di Fruttica e, da domani, del Gruppo Orsero”.

Sempre oggi, Orsero ha sottoscritto con Sebastien Postifferi un accordo che disciplina i termini e condizioni dell’acquisizione, da parte della stessa Orsero o della controllata francese Az France sa, dell’intero capitale sociale di Postifruits sas, società che detiene l’intero capitale di Fruttica sas, e che entro il perfezionamento dell’acquisizione deterrà l’intero capitale di Gp Frutta sr (nel complesso, il “Gruppo Fruttica”).

Ai sensi dell’accordo, l’acquisizione sarà finalizzata entro il mese di maggio 2019, ad esito delle opportune verifiche contabili, fiscali e legali (due diligence) e dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, mediante la stipula ed esecuzione dell’accordo definitivo di compravendita che prevedrà, tra l’altro, il rilascio di dichiarazioni e garanzie in linea con operazioni analoghe.

Il corrispettivo per il 100 per cento delle azioni del Gruppo Fruttica è stato definito in 10 milioni di euro, pari a un multiplo di ca. 4X dell’Ebitda del Gruppo Fruttica 2018. Tale importo sarà corrisposto per l’80 per cento alla data di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita, mentre il rimanente 20 per cento sarà pagato in 2 rate di pari importo rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla stessa data. È altresì previsto un earn out pari a massimi complessivi 0,4 milioni di euro al raggiungimento di specifici obiettivi al 2020 e 2021.