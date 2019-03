Il gruppo “100% Pietra” parteciperà alle prossime elezioni comunali: “Pronti a dare il nostro contributo”

Pietra Ligure. “100% Pietra è nata nel 2013 su iniziativa di un gruppo di cittadini pietresi appassionati della politica; 100% Pietra ha partecipato alle elezioni comunali del 2014 con una campagna elettorale fatta solo tra la gente ed economicamente del tutto autogestita. Abbiamo rappresentato una parte di pietresi moderati senza nessuno alle spalle e siamo riusciti a far eleggere due consiglieri comunali” sottolinea Pedemonte.

“L’esperienza di questi cinque anni ci ha convinti della necessità di rinnovare a livello comunale la nostra partecipazione, per offrire un punto di riferimento politico, di confronto e di azione, a tutti i cittadini di Pietra Ligure”.

“La nostra partecipazione alle elezioni comunali 2019 sarà solo ed esclusivamente per un programma e non per dare spazio a personalismi, individuando validi candidati da sostenere che, come tutti noi e coloro i quali vorranno condividere e partecipare al nostro progetto, ritengono sia necessario dedicare una parte del proprio tempo al servizio della città”.

“Abbiamo alle spalle cinque anni di azione politica sul nostro territorio, ¬ aggiunge il presidente di 100% Pietra -, durante i quali abbiamo imparato a non esaltarci per i risultati ottenuti, ma abbiamo constatato che anche piccole forze, ma determinate e coerenti nel perseguire il bene pubblico, possono incidere significativamente per il bene dei cittadini. Un esempio sono le interpellanze e mozioni presentate e discusse in Consiglio comunale, sempre e solo in maniera propositiva allo scopo di migliorare Pietra Ligure”.

“Perciò la nostra azione di cittadinanza attiva continuerà qualunque sia il risultato che otterremo alle prossime elezioni. Abbiamo l’ambizione di rappresentare una parte di cittadini pietresi moderati a tutti i livelli istituzionali locali, rimanendo indipendenti”.

“Tutto di noi, a partire dal simbolo, dice del nostro profondo legame con Pietra Ligure: siamo nati qui come persone e come soggetto politico – continua il presidente di 100% Pietra – Sogniamo una Pietra Ligure diversa da quella di oggi, fondata su principi di sostenibilità, di solidarietà e di difesa dei diritti e dei beni comuni. Con l’aiuto di tutti i cittadini che la pensano come noi desideriamo trasformare questo sogno in un programma reale d’azione politica per gli anni a venire” conclude il presidente Pedemonte.