Il Comune di Albenga celebra il ricordo di Giuseppe Pelosi: a lui sarà intitolata un’aula del complesso Paccini

Albenga. Nella sua più recente seduta, la giunta Cangiano ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta, avanzata dall’istituto comprensivo Albenga 2, di intitolare l’aula numero 18 del plesso scolastico Tommaso Paccini di Albenga al dirigente scolastico Giuseppe Pelosi.

Pelosi aveva esordito nel mondo della scuola negli anni ’70 insegnando alle elementari; nel 1986 era diventato dirigente scolastico, prima a Ceriale e quindi ad Albenga. Era stato attivo anche nella scena politica: fu eletto consigliere comunale con la Democrazia Cristiana negli anni ’80 e ’90 e ricoprì anche la carica di assessore al Bilancio con l’amministrazione guidata da Antonello Tabbò.

E l’istituto comprensivo Albenga 2, in primis, e il Comune di Albenga non hanno dimenticato quanto Giuseppe “Peppino” Pelosi, scomparso a gennaio 2018, abbia fatto per la sua città e e per i tanti alunni che hanno avuto la fortuna di avere a che fare con lui e che, ancora oggi, lo ricordano con vivo e sincero affetto.

Queste le motivazioni e i meriti che hanno spinto la giunta ad optare per l’intitolazione: “Per le indiscusse capacità umane, professionali e pedagogiche concretizzate in un impeto tangibile e quotidiano nell’intervento didattico rivolto agli studenti”.