Il comitato elettorale di Cisano+ in piazza per raccogliere idee e proposte dei cittadini

Cisano sul Neva. Sabato 9 marzo dalle 17.15 alle 19 il comitato elettorale Cisano+ sarà presente nella piazzetta dell’ex distributore a Martinetto con un banchetto informativo per avere spunti e proposte per il territorio.

“Iniziato lo scorso autunno a raccogliere le istanze dei cittadini – raccontano Agostino Morchio e Walter Biagiotti – all’appuntamento invitiamo coloro che hanno piacere e voglia di ragionare con noi su presente e futuro di Martinetto e Conscente sulla base del nostro operato di opposizione intransigente e costruttiva che in questi anni ci ha visto fare dell’ ascolto e del dialogo una nostra costante e prerogativa. Creati gruppi di lavoro tematici e settoriali stiamo lavorando ad un programma elettorale condiviso ed integrato dalle idee di molti amici che stiamo incontrando in diverse occasioni e che ci stanno testimoniando costante e crescente fiducia”.

Conclude Agostino Morchio consigliere comunale e portavoce del gruppo: “Per chi non si riconosce nell’attuale governance per operato, sensibilità o appartenenza partitica, noi ci vogliamo essere quale alternativa libera e democratica per far vincere il territorio ridando alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio. Non ci interessano bassi giochini e sciocche furberie ma rimaniamo aperti e disponibili a nuovi ingressi attraverso la collaborazione di chiunque ami il proprio paese e per il proprio paese dal punto di vista amministrativo voglia fare qualcosa. Con noi insieme vince il territorio e insieme vince Cisano”.