Il comitato elettorale di Cisano+ al lavoro sul programma elettorale: “Fondamentale il confronto coi cittadini”

Cisano sul Neva. Valorizzazione dell’ex polveriera, questione miasmi della cava in località Isola, riqualificazione dell’ex area del distributore oggi piazzetta e interventi per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. Sono stati questi i temi principali affrontati nell’appuntamento organizzato a Martinetto da Agostino Morchio e Walter Biagiotti del comitato elettorale Cisano+.

“Ci ha fatto molto piacere – raccontano i promotori – discutere con gli amici e gli abitanti del presente e futuro della frazione individuando criticità e ragionando su possibili soluzioni. Con noi il dialogo e l’ascolto saranno sempre le colonne portanti della nostra attività di governo della cosa pubblica del paese”.

Nel corso dell’incontro interessanti gli spunti e le proposte avanzate da Damir Dado Alic, commerciante e volontario di soccorso cinofilo, che ha tra l’altro sottolineato l’ importanza per Martinetto della sicurezza e degli interventi nell’area dell’ex distributore oggi piazzetta.

Agostino Morchio, consigliere comunale e portavoce del comitato elettorale, conclude: “I punti qualificanti del programma che stiamo elaborando con il contributo di chi in questi mesi ci sta testimoniando crescente fiducia ma soprattutto alcuni nomi e ruoli di chi ci sarà a dare voce all’alternativa libera e democratica alla maggioranza uscente, saranno ufficialmente presentati e resi pubblici nel giro di un paio di settimane in un prossimo incontro pubblico in Sala Gollo. Noi vogliamo ridare alla maggioranza del paese la maggioranza in consiglio. Senza divisioni insieme con noi vince il territorio e vince Cisano”.