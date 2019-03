Il chairman del porto di Qingdao per la prima volta in visita a Vado Ligure

Vado Ligure. Prima visita a Vado Ligure e al comprensorio gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale da parte del chairman della Qingdao Port Group, Li Fengli, e del suo staff composto da Edward Gor-Jong, Li Jingkui, Sun Jin, Huang Weihua.

La delegazione, accompagnata dall’amministratore delegato di Apmt Paolo Cornetto, è stata ricevuta dal presidente dell’AdSP Paolo Emilio Signorini e dal segretario generale Marco Sanguineri.

Prima tappa per Fengli, il Reefer Terminal dove ha visitato magazzini e banchine; a seguire sopralluogo al cantiere della piattaforma contenitori che sarà operativa da fine 2019 e dove sono già state installate quattordici nuove gru Armg ed una Ship to Shore fornite dalla azienda cinese Zpmc. Nel pomeriggio l’intera delegazione si è trasferita sotto la Lanterna per una visita del porto di Genova.

Il porto di Qingdao è partner strategico nell’operazione di costruzione della piattaforma di Vado in quanto detiene il 9,9 per cento della società Apm Terminals Vado Ligure. La visita dello stesso chairman del gruppo conferma l’attenzione dedicata al nuovo terminal, con caratteristiche uniche nel Mediterraneo, in grado di ospitare le mega navi di ultima generazione e nuovo gateway per i mercati del nord Italia e dell’Europa centrale.