Cairo Montenotte. Partita sofferta quella disputata questo pomeriggio per la capolista Ospedaletti, ospite del Bragno. Un match importante in ottica campionato che ha visto gli Orange affrontare una delle squadre più forti del girone, anche se la classifica non le rende giustizia.

Gli Orange sacrificano la bellezza del gioco per avere più sostanza e il risultato dà loro ragione, complice una buona dose di fortuna. Infatti, non capita tutti i giorni di vedere due rigori sbagliati dal capocannoniere del campionato, bomber Anselmo. L’Ospedaletti vince, tuttavia, grazie alla strepitosa prestazione del proprio estremo difensore Matteo Frenna: uomo partita.

Partita di sacrificio quella disputata dai ragazzi di mister Alan Carlet, i quali applicano ossessivamente quanto provato durante la preparazione settimanale.

Il solito Miceli sigla la vittoria ma la nota di merito della giornata non può che andare al grandissimo Frenna. Salvando almeno in quattro occasioni il risultato, è artefice della deviazione sul palo di uno dei due rigori.

Una vittoria che permette all’Ospedaletti di allungare sulla Loanesi, la quale pareggia contro quel Taggia che la prossima domenica affronterà il derby di ritorno contro gli Orange.

Le formazioni.

L’undici Orange titolare schierato da Alan Carlet: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Schillaci Mattia (2000), Ambesi Elia, Negro Andrea, Sturaro Fabio, Alasia Gian Marco(‘98), Scappatura Alessandro (’99), Miceli Armando, Ventre Michael.

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Moraglia Andrea, Artioli Giovanni (2000), Cadenazzi Fabrizio, Gambacorta Luca (’99), Saba Matteo, Trotti Cristian, Cassini Valentino (3002).

Sostituzioni: 1

Ammoniti: 5

Marcatori: Miceli al 27° del secondo tempo

La formazione schierata da mister Cristian Cattardico: Pastorino Daniele (’98), Mazza Joshua (2000), Mobelloni Giorgio, Mao Matteo, Croce Samuele (2000), Stefanzl Roman, torra Genian, Cervetto Riccardo, Romeo Michele, Anselmo Lorenzo, De Luca Claudio.

Di riserva: Colombo David, Borkovic Dejan (2001), Vassallo Gianluca, Di Noto Samuele, Pizzorni Federico (2000), Venturino Paolo (2001), Kuci Eraldo, Camera Marco (2001), Bottinelli Alessio.

Sostituzioni: 2

Ammoniti: 4

Direttore di gara: Loris Bocchio

Assistenti: Alexandru Frunza, Gabriele Mel