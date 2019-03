Idea Sport protagonista ai campionati regionali di staffette: un argento e tre bronzi

Albenga. Dopo le entusiasmanti prestazioni individuali dei giovani nuotatori della società Idea Sport di Albenga nelle finali regionali invernali che li hanno visti protagonisti nei vari stili e specialità arrivando ad aggiudicarsi un totale di 60 medaglie, con il brillante risultato di nove atleti qualificati ai campionati nazionali di Riccione, altre medaglie sono arrivate dai campionati regionali di staffette di categoria.

Questa manifestazione, che si è tenuta alla Sciorba di Genova, ha visto salire per ben tre volte sul podio le agguerrite e mai dome ragazze albenganesi, mentre un bronzo è stato conquistato dai ragazzi.

La staffetta composta da Martina Canova, Giulia D’Alessandro, Vittoria Vignolo e Anna Filadelli ha vinto un argento nei 4×100 stile libero e un bronzo nei 4×200 stile libero nella categoria Cadette, mentre la staffetta composta da Ambra Ottonello, Emma Balbis, Amelia Celiberti e Gaia Guerriero ha guadagnato un bronzo nei 4×100 misti categoria Ragazze.

Un bronzo è arrivato dalla staffetta composta da Ruben Cacciamani, Ludovico Luigi Romaniello, Gabriele Mirotta e Andrea Filadelli nella categoria Juniores maschili.

Dignitosi quarti posti sono arrivati dalla staffetta composta da Martina Guarisco, Martina Canova, Giulia D’Alessandro e Anna Filadelli nei 4×100 stile libero Cadette e dalla staffetta formata da Amelia Celiberti, Emma Balbis, Valentina Valle e Gaia Guerriero nei 4×200 stile libero Ragazze.

Conclusa la parentesi delle finali regionali invernali che hanno posto l’Idea Sport sotto i riflettori come una delle migliori realtà del panorama natatorio ligure, sotto la sapiente guida tecnica degli infaticabili allenatori Renato Marchelli e Matteo Marmentini, parte ora la preparazione per i prossimi obiettivi stagionali in vasca lunga.