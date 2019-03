Idea Sport dominante nelle Finali Regionali di nuoto

Fine settimana davvero positivo per l’Idea Sport di Albenga che torna dalle Finali Regionali Invernali di nuoto con un bottino di medaglie ragguardevole. Nella storica piscina genovese della “Sciorba”sono scese in vasca le categoria Ragazzi, Juniores, Cadetti e Assoluti con ben 27 atleti ingauni in gara guidati dai tecnici Renato Marchelli e Matteo Marmentini.

Un quasi en plein alla fine della manifestazione per l’Idea Sport con 24 atleti a medaglia per un totale rotondo fatto di 60 podi totali equamente divisi in 23 ori, altrettanti argenti e 14 bronzi. Fra i protagonisti di giornata non si può dimenticare Andrea Filadelli che vince i 200 misti, stile libero e dorso, i 400 stile e misti nonché i 1500 metri stile libero nella categoria Juniores.

Incetta di medaglie anche per Alessandro Cuttaia che si impone nei 200 misti e rana, nei 400 misti ed è secondo nei 100 rana, 50 farfalla e rana fra i Cadetti. Due ori anche a Gabriele Mirotta nei Ragazzi. Per lui primo posto nei 50 e 100 stile libero arricchiti dall’argento nei 200 stile libero.

Al femminile si mette in evidenza Martina Guarisco che negli Juniores domina i 50 farfalla, è seconda nei 50 stile e dorso e terza nei 100 stile libero. Emma Balbis invece si impone nei 100 e 200 rana, mentre giunge seconda nei 200 misti e terza nei 100 stile libero fra le Ragazze. Nelle Cadette invece è pieno il medagliere di Martina Canova. Per lei è medaglia d’oro nei 400 misti e 50 rana e 200 nei 200 misti.

Gli altri medagliati ingauni sono stati poi Rubén Cacciamani che conquista l’argento nei 50 e 400 stile, 100 e 200 dorso mentre è bronzo nei 200 stile; Giulia D’Alessandro che torna con ben 3 medaglie d’oro (50 e 100 stile libero e 50 farfalla) impreziosite dagli argenti nei 100 farfalla e 200 stile e dal bronzo nei 200 misti fra le Cadette.

Ludovico Luigi Romaniello trova un oro e un argento fra i Junior con la vittoria dei 1500 stile libero e il secondo posto nei 400 della stessa specialità. Doppietta anche di Federico Bosticco col bronzo nei 200 dorso, ma soprattutto con l’argento nei 100 dorso Ragazzi, categoria che vede anche il bronzo nei 200 farfalla di Edoardo Campi e di Daniele Vernaleone nei 400 misti.

Martina Trevia festeggia il terzo posto nei 200 rana fra le Ragazze, mentre Anna Filadelli vola nei 400 misti Juniores vincendo la gara. Niente oro, ma molta soddisfazione per Stefano Elia Marzorati che fra i Ragazzi è secondo nei 100 rana e terzo nei 200. Infine Amelia Ciliberti si impone nei 400 stile libero, è seconda nei 100 farfalla e terza negli 800 stile libero Ragazze, mentre Gaia Vitali trova due bronzi nei 100 e 50 rana ed un argento nei 200 sempre nella stessa specialità.

A questi ottimi risultati si aggiungono ben 9 quarti posti che fanno un po’ rabbia, ma che rendono bene l’idea della competitività della società albenganese che si staglia al primo posto nello speciale rapporto fra nuotatori impegnati e podi. A ciò si aggiunge la soddisfazione per la qualificazione ottenuta da 8 atleti per i prossimi campionati tricolore di Riccione che si svolgeranno a metà mese di marzo.