I Lions della Riviera di ponente in campo per la sensibilizzazione al diabete

Finale Ligure. I Club Lions di Finale Ligure, Loano, Albenga H, Albenga/Garlenda, Alassio e Andora hanno organizzato per sabato 13 aprile un evento benefico-sportivo, “I Lions per la sensibilizzazione al diabete”, articolato in una “passeggiata a piedi” ed in una “passeggiata in bici”.

Coinvolgendo le associazioni ciclistiche e le comunità locali dunque la manifestazione prevede una “passeggiata in bicicletta” lungo la via Aurelia con la partenza contemporanea alle ore 10.30 di due gruppi distinti: uno da Piazza Caduti di Nassiriya ad Andora ed uno da piazza dei Cannoni a Finale Ligure. Entrambi convergeranno in Albenga per poi dirigersi tutti insieme a Villanova d’Albenga; punto di arrivo Piazza Isoleri, centro della manifestazione. Alle ore 10.30 è prevista anche la partenza da P.zza A. Isoleri a Villanova d’Albenga di un gruppo di partecipanti che farà una “passeggiata a piedi” lungo un percorso ad anello intorno alle mura della città.

Lo scopo è quello di sensibilizzare ed informare la comunità locale sulla “Pandemia diabete” e trasmettere il messaggio che il movimento è importante per la salute.

Piazza Isoleri ed il Salone dei Fiori di Villanova d’Albenga rappresenteranno il centro della manifestazione. Dalle ore 9,00 alle ore 12,00, inoltre, un team di medici effettuerà uno screening glicemico gratuito disponibile per tutti coloro che desidereranno farlo.

A chi si è cimentato in una delle attività sportive sarà offerto un piccolo buffet; nel mentre un noto giornalista locale intratterrà intervistando medici diabetologi, campioni del ciclismo, autorità locali e lions.

Per informazioni si può telefonare allo 0182 58.30.43 nei seguenti orari: martedì e venerdì 8,30/12,30 e martedì, mercoledì e venerdì 14,30/18,30 o andare sulla pagina facebook “I Lions per il Diabete”.