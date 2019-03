I dipendenti dell’Agenzia delle Entrate in sciopero, i sindacati: “Sbloccare i fondi del salario accessorio”

Liguria. Martedì 2 aprile i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di tutti gli uffici liguri saranno in sciopero dalle 9 alle 11, orario nel quale i lavoratori saranno tutti contemporaneamente in assemblea.

Spiegano i delegati sindacali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa-Confsal-Unsa, Flp-Ecofin: “Sono più di 30 mila i lavoratori dell’Agenzia delle Entrate in attesa dell’erogazione del salario accessorio 2016 e 2017 e che da tempo attendono risposte che non sono mai arrivate. I confronti e lo stato di agitazione non sono serviti. Non abbiamo potuto non proclamare una giornata di sciopero che si terrà il 2 aprile ed una assemblea contemporanea in tutti gli uffici della Liguria nella giornata del 28 marzo dalle ore 9 alle 11”.

“Durante il tentativo di conciliazione obbligatorio, tenutosi al ministero del lavoro, l’Agenzia non ha fornito alcun nuovo elemento sul blocco del salario accessorio dal 2016, limitandosi a chiedere ulteriore tempo e con spiegazioni e posizioni sempre troppo vaghe e inspiegabili. I brillanti risultati raggiunti dall’Agenzia, presentati in pompa magna al ministro Tria, sono stati ottenuti esclusivamente grazie all’impegno e alla professionalità delle donne e degli uomini che, quotidianamente prestano la loro opera a servizio del paese. Per questo, chiediamo con forza sia necessario lo sblocco delle risorse dei fondi 2016 e 2017 senza fantasiose e mai bene motivate decurtazioni”.