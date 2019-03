Hockey prato: Savona primo nel campionato Under 12

Savona. Domenica 10 marzo allo stadio Comunale di Cairo Montenotte si è tenuta la prima giornata del campionato di hockey su prato per la categoria Under 12 maschile.

La prima partita ha visto il Savona HC imporsi sul Cus Genova per 5 a 2 con tripletta del capitano Buzali e singole reti di Mogavero e Simari.

Nella seconda partita il Savona ha prevalso sui padroni di casa del Pippo Vagabondo per 6 a 3 in una partita rocambolesca. Il primo tempo vedeva i biancoverdi addirittura sotto per 3 a 0; nella ripresa, presi per mano da Buzali, autore di una doppietta, i savonesi hanno completato la rimonta con una tripletta di Mogavero, infallibile su corner corto, e con un gol da copertina di Simari.

Nell’ultima partita il Cus Genova ha superato il Pippo Vagabondo per 7 a 1.

Oggi, allo stadio Arnaldi di Genova, il Savona ha affrontato i padroni di casa dell’HC Genova ottenendo un buon punto contro una squadra ben organizzata; 2 a 2 il risultato finale con reti di Simari e Buzali.

Il Savona è ora primo in classifica a 7 punti e, pur avendo già giocato una partita in più rispetto alle avversarie, si candida ad essere tra le protagoniste di questo campionato.

Sotto la guida di Simone Simari ed Emanuele Mogavero, stanno onorando i colori biancoverdi Alessio Buzali, Giosuè Mogavero, Filippo Berardinelli, Alessandro Simari, Alessio Seferi, Elias Battaglini, Lorenzo Scarso.