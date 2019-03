Hockey in line, i Monsters non lasciano scampo ai Killer Whales: 8 a 3

Savona. I Killer Whales Savona si presentano al cospetto dell’HC Monsters con un roster risicato e nuovamente con assenze importanti, contro un team al completo e deciso a dare il massimo.

La partita nel primo tempo vede i Monsters all’arrembaggio con un Savona che tiene duro e risponde, ma col fiato corto a causa delle sole due linee. A fine primo tempo un passaggio sbagliato in superiorità numerica viene intercettato da Pagani, asso offensivo della compagine milanese che insacca, spezzando un po’ gambe ed animi ai liguri.

Nel secondo tempo la partita si fa spezzettata da fiumi di penalità comminate dall’arbitro Alessandro Zoppelletto, forse un po’ troppo protagonista in questa stagione 2018/19, così si alternano power play e penalty killing da entrambi i lati e col roster corto la squadra savonese perde forza e lucidità. Semenza non riesce più a reggere, bersagliato malamente da decine di tiri. Finisce 8 a 3 per i padroni di casa.

“Un risultato giusto – afferma l’allenatore in seconda Massimo Giachero -. Hanno giocato una gran partita, sono una squadra ben organizzata e con tanto talento, noi abbiamo patito il campo e commesso troppi errori. Alcuni di noi sembrava che non sapessero neanche dove stare e i giocatori più esperti hanno commesso errori da evitare. Questi erano punti importanti per noi, i Monsters e il Torre sono i nostri principali rivali per quell’ultimo spot. Non ci sono più partite facili, purtroppo, e dobbiamo trovare un modo per sopperire ad infortuni e assenze altrimenti falliremo l’obiettivo stagionale“.

I Killer Whales affronteranno i Falcons, quarti in classifica, domenica 24 marzo sul campo casalingo di Zinola alle ore 17.

Il tabellino della partita giocata domenica 17 marzo al Quanta Sport Village di via Assietta (Milano), valevole per la 10ª giornata del campionato di Serie C:

H.C. Monsters Milano – Killer Whales Savona 8-3 (4-3, 4-0)

Reti Milano: Pagani (4), Lazzeri (2), Brambilla

Reti Savona: S. Giacchè (2). Gastaldi

Milano: Todaro, Vezzoli, Frassanito, Pagani, Lazzeri, Brambilla, Curti, Fusco, Barzaghi, Peschiera, Bergamaschini, Di Mola.

Savona: Monaco, An. Salzano, Giachero, Caviglia, D. Giacchè, S. Giacchè, Gastaldi, Calleri, Lavagna, Semenza. All. Giachero