Granfondo Muretto di Alassio Mtb: gadget, percorso, novità e traccia Gps

Alassio. Domenica 31 marzo si terrà ad Alassio la dodicesima edizione della Granfondo Muretto di Alassio Mtb, nonché prima prova valida per l’assegnazione della Coppa Piemonte 2019.

Il ritrovo degli atleti e tutta l’Area Village sono confermati, anche quest’anno, in piazza Andrea Doria nella bellissima cornice del Borgo Coscia e via Giuseppe Garibaldi: sedi più vicine ai parcheggi, a ridosso della spiaggia e più favorevoli in termini logistici; qui, atleti e accompagnatori, potranno ritirare i pacchi gara, fare colazione e partecipare al pasta party finale, oltre che godere della vicinanza dello storico budello, del muretto.

Confermata la partenza dalla passeggiata Cadorna e l’arrivo sulla suggestiva spiaggia di Alassio.

Le iscrizioni alla gara sono già aperte. Su www.murettodialassiomtb.it è possibile trovare l’area dedicata ed una pratica guida all’iscrizione e alla verifica della stessa.

Grazie all’ormai storico main sponsor SIX2, gli atleti riceveranno lo scaldacollo multiuso Carbon Underwear: TBX Linea X-Mix limited edition Alassio Bike, fino ad esaurimento scorte.

La macchina organizzativa della Alassio Bike, reduce da una edizione 2018 di assoluto successo, si sta impegnando duramente per allestire servizi all’altezza delle aspettative. Quest’anno il percorso della gara è stato rinnovato ed è già possibile provarlo. Il tracciato è già segnato e messo in sicurezza. La traccia Gps in formato Gpx può essere scaricata dal sito web della manifestazione www.murettodialassiomtb.it.

L’organizzazione della Muretto di Alassio Mtb è in fase di definizione anche tutti i servizi collaterali essenziali per assicurare la giusta accoglienza agli atleti. Per gli amici che amano spostarsi in camper verrà messa a disposizione un’area non attrezzata dove poter parcheggiare il proprio camper. L’area si trova in via Adelasia 80, Alassio (ex parcheggio ospedale di Alassio). Un percorso pedonale collega con facilità il parcheggio e il centro di Alassio.

Anche l’offerta alberghiera si prepara all’evento. Sempre sul sito della manifestazione è disponibile un elenco aggiornato con tutti gli hotel e le offerte attive complete di contatti per fissare le prenotazioni.

Fattore K obbligatorio per i tesserati Fci.