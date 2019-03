Alassio. Si è appena conclusa la dodicesima Granfondo MTB Muretto di Alassio: si conferma anche quest’anno “un’edizione di assoluto successo”.

Alle ore 9.30 erano circa 750 gli iscritti, alle ore 10.00 nelle griglie erano schierati sul lungo mare e pronti a partire 720 atleti. Numeri davvero importanti per questa edizione, che con un percorso sempre nuovo ha saputo stupire e accontentare i più grazie ai passaggi molto tecnici.

Foto 3 di 7













Il primo ad arrivare al traguardo, anche quest’anno posizionato proprio sulla spiaggia di fronte a piazza Andrea Doria, è stato Alexei Medvedev (ASD Cicli Taddei), che ha guidato il gruppo solo dall’ultimo tratto di gara in un avvincente testa a testa, che si è concluso con l’arrivo al secondo posto di Arias Diego Cuervo e in terza posizione di Leo Paez, entrambi per il team Giant-Liv Polimedical). Solo 18° Daniele Mensi, vincitore della scorsa edizione, bloccato da una foratura.

Per la classifica femminile invece è stata Mara Fumagalli (Focus XC Italy Team) a dominare la gara. Alle sue spalle Maria Cristina Nisi (New Bike 2008 Racing Team) e Gaia Ravaioli (KTM Alchemist Selle Smp Dama).

Ricordiamo che la gara della Muretto di Alassio MTB è la prima tappa del circuito Nordovest MTB by Coppa Piemonte.

Quella odierna è stata una giornata all’insegna dello sport e del divertimento che l’organizzazione della Alassio Bike, capitanata da Simone Rossi, ha saputo gestire al meglio.

Classifica Assoluta Maschile

1 – Alexei Medvedev (ASD Cicli Taddei)

2 – Arias Diego Cuervo (Giant-Liv Polimedical)

3 – Leonardo Paez (Giant-Liv Polimedical)

Classifica Assoluta Femminile

1 – Mara Fumagalli (Focus XC Italy Team)

2 – Maria Cristina Nisi (New Bike 2008 Racing Team)

3 – Gaia Ravaioli (KTM Alchemist Selle Smp Dama)