Granfondo del Muretto di Alassio, tutti i divieti di sosta “speciali” di Borgo Coscia

Alassio. In occasione della 12^ edizione della “Granfondo del Muretto di Alassio”, in programma domenica 31 marzo, sono in vigore nella zona di Borgo Coscia alcuni divieti di sosta.

Dalle 8 del 29 marzo alle 19 del 31 marzo divieto di sosta in piazza Doria e passeggiata Cadorna; dalle 7 del 30 marzo alle 19 del 31 marzo divieto di sosta in piazza San Francesco; dalle 7 alle 19 del 31 marzo divieto di sosta in piazza Stalla.

La partenza della corsa è prevista alle 10 da passeggiata Cadorna (verso via Piave). Nelle fasi preliminari potranno esserci rallentamenti nella zona anche se non sono previste chiusure al traffico veicolare. I ciclisti raggiungeranno i sentieri dell’entroterra procedendo ai sensi del codice della strada.