Grande partecipazione alla raccolta fondi per il funerale di Andrea, trovato morto in un capannone a Savona

Savona. Grande partecipazione per la raccolta fondi per il funerale di Andrea Andriola, il 42enne trovato senza vita domenica mattina in un capannone abbandonato di corso Mazzini, di fronte all’asilo delle Piramidi, a Savona. E’ stato il Gruppo Antipolitico Savonese a lanciare l’iniziaiva per dare una segna sepoltura al 42enne savonese.

“Nel rimpallo di responsabilità tra comune di Savona e quello di Finale Ligure tra chi dovesse assumersi l’onere delle spese funerarie ancora una volta la grande solidarietà delle persone ha fatto sì che Andrea non rimanesse solo nel suo ultimo viaggio: leggendo gli articoli sui media una cugina di andreola che vive a Verbania, venuta a sapere del lutto, si è messa in contatto con noi per contribuire alle spese del rito funebre” afferma il portavoce, Ned Taubl.

Ora il telefono dell’avvocato Alfonso Ferrara non smette di suonare, quindi ringraziamo pubblicamente quanti si sono prodigati per far sì che Andrea non fosse abbandonato in una cella frigo per chissà quanto tempo” aggiunge.

“Questo risultato di grande solidarietà ha permesso così la sepoltura e il funerale che si svolgerà sabato 9 marzo alle ore 15 nella chiesa di San Biagio a Finalborgo: in seguito la salma sarà tumulata vicinoa a quella dei genitori”.

“Conoscendo Andrea siamo sicuri che piangerebbe dal sapere in quanti hanno avuto un pensiero per lui” conclude il portavoce del Gruppo Antipolitico Savonese.