Pietra Ligure. “Esprimo grande soddisfazione per l’apertura del Grand Hotel di Pietra Ligure, una struttura che ha visto la luce durante il mio mandato e per la quale la mia amministrazione si era battuta per evitare il cambio di destinazione d’uso che avrebbe trasformato il veccho hotel “Villa Assunta” in appartamenti, coscienti dell’importanza che una tale struttura ricettiva avrebbe avuto per Pietra Ligure”.

Queste le parole di Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure per due mandati amministrativi e candidato alla poltrona di primo cittadino per le prossime elezioni comunali, che plaude alla presentazione della nuova struttura ricettiva pietrese a 4 stelle, pronta ad inaugurare ufficialmente domenica prossima e avviare così la stagione turistica.

“Grazie alla grande collaborazione con il compianto dottor Bellone e in considerazione dell’importante ricaduta turistica e occupazionale che avrebbe avuto per la nostra città, eravamo riusciti a portare in porto un’operazione che oltre a creare un’immobile di volumetria molto superiore a quella esistente, dava vita ad una struttura di eccellenza ricettiva, per far ritornare a Pietra Ligure un turismo di qualità” aggiunge ancora De Vincenzi.

“Sono contento che nonostante i 6 anni di fermo, questa realtà possa partire e trovino finalmente compimento gli sforzi fatti allora dalla proprietà e dall’amministrazione che guidavo. Unico rimpianto é il non aver potuto, e non per volontà mia o del dottor Bellone, realizzare il tunnel che avrebbe portato gli ospiti direttamente dell’albergo alla spiaggia e che avrebbe dato un ulteriore valore aggiunto alla struttura”.

“Contento che quello che allora era una sfida, sia oggi vinta e il Grand Hotel sia realtà” conclude De Vincenzi.