Gran Fondo Muretto di Alassio Mtb, un appuntanto anche per le e-bike

Alassio. Domenica 31 marzo si terrà ad Alassio la dodicesima edizione della Gran Fondo Muretto di Alassio Mtb, nonché prima prova valida per l’assegnazione della Coppia Piemonte 2019.

Sempre domenica 31 marzo si terrà anche la nuova edizione della E-bike del Muretto, un’escursione guidata dedicata alle prodigiose e-bike sul celebre percorso della GF Muretto di Alassio. La E-bike del Muretto partirà alle ore 10,30, mezz’ora dopo la partenza della gara di mountain bike. L’iscrizione di 20 euro comprende pacco gara e ristoro finale.

Per tutte le informazioni e per iscriversi è possibile contattare direttamente l’organizzazione al numero 3394486564.

I ritrovi di tutti gli atleti sono confermati rispettivamente in piazza Andrea Doria nella bellissima cornice del Borgo Coscia e in via Giuseppe Garibaldi: sedi più vicine ai parcheggi, a ridosso della spiaggia e più favorevoli in termini logistici; qui, atleti ed accompagnatori potranno ritirare i pacchi gara, fare colazione e partecipare al pasta party finale, oltre che godere della vicinanza dello storico budello e del Muretto.

Confermati la partenza dalla passeggiata Cadorna e l’arrivo sulla suggestiva spiaggia di Alassio.

Le iscrizioni alla gara sono ancora aperte. Su www.murettodialassiomtb.it è possibile trovare l’area dedicata ed una pratica guida all’iscrizione e alla verifica della stessa.

Grazie all’ormai storico main sponsor Six2, gli atleti riceveranno lo scaldacollo multiuso Carbon Underwear: Tbx Linea X-Mix limited edition Alassio Bike, fino ad esaurimento scorte.

Quest’anno gli atleti si porteranno a casa anche un dolce ricordo. Il pacco gara non poteva non contenere un’icona assoluta di Alassio: i Baci di Alassio, golose coccole che da quasi un secolo infondono dolcezza in tutti i visitatori. I Baci di Alassio dal 2006 possono inoltre fregiarsi dell’importante marchio della Dop (denominazione di origine protetta). Nonostante si siano diffusi in tutto il mondo, i Baci di Alassio Dop, come quelli del nostro pacco gara realizzati dalla pasticceria Oliva, sono inimitabili e inconfondibili perché realizzati con una ricetta le cui quantità e proporzioni ideali rimangono segrete.

La traccia Gps in formato Gpx può essere scaricata dal sito web della manifestazione www.murettodialassiomtb.it. Sempre sul sito della manifestazione è disponibile un elenco aggiornato con tutti gli hotel e le offerte attive complete di contatti per fissare le prenotazioni. Fattore K obbligatorio per i tesserati Fci: Id gara 148199.