Gran Fondo di Ceriale, GustItalia ad Albenga e la musica occitana a Noli: eccellente domenica di eventi in provincia

Provincia. “Che suono fa la domenica da te?”, cantava Zucchero in un suo brano. Questa domenica 3 marzo “suonerà” tutta la “scala musicale”: tantissimi e soprattutto uno più diverso dall’altro saranno infatti gli eventi in programma nella prima giornata festiva di marzo e della primavera meteorologica, come suggerisce anche IVG Eventi, l’agenda più seguita in provincia di Savona.

“Prima” sarà l’edizione 2019 della Gran Fondo Città di Ceriale, manifestazione di punta di questa giornata e già un successo se si scorre soltanto l'”infinita” lista di ciclisti partecipanti, che, nelle previsioni degli organizzatori del Gruppo Sportivo LoaBiker, supererà abbondantemente quota 500. Di “prima” qualità saranno i profumi e i sapori della tradizione culinaria e i ricercati prodotti artigianali che sarà possibile degustare, ammirare e acquistare ad Albenga in occasione di Expo GustItalia.

Di prim’ordine due esposizioni in calendario nell’entroterra e in riviera. Con l’avvicinarsi dell’8 marzo Cairo Montenotte riempie le sale del Palazzo di Città con una mostra d’arte che mette al primo posto la donna e l’universo femminile nelle sue variopinte sfaccettature. Lo sport a due ruote sarà invece il tema portante di “Museo della 24H of Finale”, il racconto della ventennale storia della mountain bike nel Finalese.

“Prime” donne protagoniste di due appuntamenti a teatro. Simonetta Baudino, insieme a Giuseppe Quattromini, animerà il Defferrari di Noli con la caratteristica musica occitana, molto popolare anche qui da noi in Liguria. Marilyn Monroe, Jessica Fletcher e le loro doppiatrici saranno invece al centro della scena a Savona in un’originalissimo spettacolo incentrato su di loro.

Ceriale. Domenica 3 marzo alle ore 10:30 prenderà il via dal lungomare Armando Diaz la prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale. Le iscrizioni online hanno già superato le 450 unità ma si conta di superare abbondantemente le 500 adesioni, che, trattandosi della prima edizione, rappresentano un importante successo.

Il testimonial della gara sarà Davide Rebellin, uno dei ciclisti italiani agonisticamente più longevi, classe 1971, che tuttora gareggia per il team algerino Sovac. Anch’egli pedalerà in gara e sarà disponibile alla partenza e all’arrivo per le foto di rito e scambiare qualche parola con chi ne avrà piacere.

Poco prima della partenza della Gran Fondo Città di Ceriale, sul lungomare verranno estratti a sorte tra tutti i partenti ben due pacchetti soggiorno, uno offerto dal Residence Oliveto, valido per due notti per due persone, e l’altro offerto dal Residence Sabrina.

“Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter dimostrare che le promesse fatte sulla destagionalizzazione delle manifestazioni stiano diventando realtà – sottolinea il sindaco Luigi Romano – Questo evento, realizzato con uno sforzo economico non indifferente, rappresenta solo l’inizio di una serie di manifestazioni turistico sportive che stiamo programmando”.

“Abbiamo colto al volo l’opportunità offerta dal Gruppo Sportivo LoaBiker per tenere questa manifestazione a Ceriale – dichiara soddisfatto il consigliere delegato allo Sport Giorgio Vigliercio – In pochissime settimane l’amministrazione comunale si è attivata per l’organizzazione dell’evento, coordinando le attività preparatorie necessarie, anche con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale. Il poco tempo a disposizione non ci ha consentito, come avremmo voluto, di programmare ulteriori manifestazioni collaterali, che però intendiamo fare a partire dall’edizione del prossimo anno. Infatti la Gran Fondo farà parte a pieno titolo della nostra programmazione di eventi sportivi”.

Albenga. Dopo l’edizione del 5 e 6 gennaio, che ha ottenuto favorevoli consensi, torna Expo GustItalia – Mercatino dei Sapori e dell’Artigianato di qualità, organizzato dall’Associazione GustItalia 2.0, che si svolgerà sabato 2 e domenica 3 marzo dalle ore 8 alle ore 20 in via dei Mille, tra l’incrocio di via Vittorio Veneto e via Genova.

Il ritorno della manifestazione è dovuto alla volontà dei commercianti della via e l’impegno dell’assessore comunale Alberto Passino. Saranno presenti espositori in rappresentanza delle regioni italiane con i loro prodotti tipici.

Sarà possibile degustare e acquistare i taralli pugliesi e le mozzarelle di bufala, salume e formaggi, miele e confetture di Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Sardegna, il pesto e la focaccia liguri, la porchetta toscana, i dolci alla pasta di mandorle della Sicilia e tante altre specialità. Si troveranno anche prodotti artigianali di qualità e tanto altro ancora, tra cui bomboloni e farinata.

Cairo Montenotte. Le sale espositive del Palazzo di Città ospitano un’interessante mostra artistica collettiva tutta al femminile dal titolo “Come la rugiada sui fiori”, organizzata dal Gruppo Sketch in Valle insieme ai Cavalieri dei Ricordi, che cureranno anche l’allestimento, e al Comune.

L’esposizione vuole mettere al centro la donna e l’universo femminile nelle sue infinite sfaccettature e interpretarla, viverla e pensarla attraverso gli occhi delle donne stesse e sculture e dipinti realizzati appositamente per l’occasione dalle trenta artiste di Liguria e Piemonte che hanno aderito all’iniziativa. Ogni partecipante ha interpretato liberamente il tema proposto, ovvero la donna e i fiori, e sarà interessante vedere la grande varietà delle opere realizzate.

Coronerà questa collettiva Rosanna Costa, artista di grande talento, che sarà la madrina dell’evento ed esporrà alcune sue opere. Anche Gino Miante parteciperà come ospite con una scultura da lui realizzata e dedicata a tutte le donne.

Per conoscere gli orari di visita e i nomi delle artiste espositrici della mostra clicca qui

Finale Ligure. Presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo è visitabile la mostra “Museo della 24H of Finale”, allestita dall’Associazione Baba Jaga in collaborazione con l’asd Blu Bike, in cui ci si potrà immergere nella storia della mountain bike nel territorio finalese: una storia lunga 20 anni!

Per qualcuno il fenomeno della mountain bike nel Finalese è “sempre” esistito. Tendenzialmente l’essere umano ha poca memoria e in più, quando ci sono fenomeni che durano da molto tempo, le nuove generazioni tendono a non indagare sulle origini delle cose, dandole per scontate. Riscoprire la 24H of Finale ci permette di conoscere una parte importante della storia della mountain bike sul nostro territorio. Una storia lunga vent’anni che si è evoluta grazie a Finale Ligure, alle idee, agli eventi e alle persone che ne hanno fatto parte e che ancora oggi scrivono parte di quella storia.

Non solo sentieri ma un modo di interpretarli. Non solo biciclette ma un modo di renderle parte della vita di tutti, anche di chi non va in bici. Alcuni di noi sfuggono all’evoluzione, alcuni ne fanno parte, altri la creano!

Per conoscere gli orari di visita della mostra clicca qui

Noli. Ancora uno spettacolo originale, uno di quelli a cui ormai è abituato il pubblico del Teatro Defferrari, il “salotto musicale di Noli”: dopo il sold out registrato dagli spettacoli “Nomi di Carta”, dedicato al Giorno della Memoria, e “Il mio amico Giorgio Gaber” di Gian Piero Alloisio, domenica 3 marzo alle ore 17 arriva “Occitania A/R” a cura del duo musicale Quba Libre, formato da Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini.

Un appuntamento dedicato ad una cultura e un mondo musicale popolare molto caro ai liguri. Da parecchi anni infatti sono attivi in regione alcuni gruppi di danza popolare che hanno contribuito a diffondere un certo interesse intorno alla cultura musicale delle valli occitane del Piemonte e della danza internazionale in genere, essendo pressoché assente un repertorio di danze liguri, purtroppo scomparse.

La Filarmonica “Amici dell’Arte”, da sempre attenta alla promozione della musica popolare, da diversi anni offre la possibilità di imparare a Noli, presso la sua sede, alcuni strumenti come la ghironda e l’organetto diatonico, strumenti tipici e rappresentativi della musica popolare piemontese che, a partire da Sergio Berardo e il suo gruppo Lou Dalfin, hanno segnato la riscoperta di questo genere musicale popolare.

Simonetta Baudino, una delle più importanti esponenti della nuova generazione di musicisti popolari piemontesi, e il professor Giuseppe Quattromini, musicista e insegnante di lettere e filosofia, proveranno a raccontare con musica, immagini e parole questa cultura che affonda le sue origini in secoli di storia. Uno spettacolo originale, un’occasione per incontrare una cultura che ha conosciuto anche nei giovani una sua rinascita, spesso legata a sentimenti di autonomia e appartenenza al territorio che oggi più che mai segnano la nostra storia e le nostre discussioni politiche. Quindi una storia e un argomento vivo e interessante.

Ancora una volta la musica ci parlerà di noi e ci narrerà storie passate e presenti, suoni antichi e moderni. A noi coglierla ed elaborarla per farne un aiuto alla comprensione dei nostri giorni. Sul palco del Teatro Defferrari i suoni di organetto, ghironda, fisarmonica, chitarra, armonica e voce ci faranno senz’altro trascorrere un pomeriggio originale e interessante.

Savona. “Marilyn e la Signora in Giallo, forever” è lo spettacolo di Ileana Alesso e Gianni Clocchiatti con Maria Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi, per la regia di Riccardo Magherini, che sarà messo in scena domenica 3 marzo alle 17:30 all’Antico Teatro Sacco. Tra mistero, suspense e commedia, “Marilyn e la Signora in Giallo, forever” cammina in punta di piedi sul terreno minato di grandi domande esistenziali: chi siamo? come siamo per gli altri? siamo quello che facciamo? quello che sogniamo?

Una commedia che consente a chi la interpreta di giocare liberamente sul filo dell’umorismo senza caricarsi del fardello opprimente del messaggio sociale, politico, della verità di cronaca e consimili. Una commedia che gioca sull’equivoco. Due attrici, quattro personaggi che si mescolano tra loro, costringendo le interpreti a fermarsi di tanto in tanto per riordinare, ristabilire una identità, che si perde appena l’attenzione viene chiamata altrove.

Una strana crociera che sembra cosa di altri tempi, popolata da strani personaggi, forse ombre, in cui si viaggia tra aneddoti, storie di pubblico dominio e storie personali, intime. Uno sguardo disincantato e leggero su un ipotetico aldilà, reso ancor più acuto da “ChilleElsewhere”, partitura musicale di Maurizio Pisati, appositamente scritta per questo spettacolo.

Strano mestiere prestare la voce agli altri, essere da tutti conosciute mentre nessuno sa chi sei. Soprattutto quando le voci sono quelle di un mito, Marilyn Monroe o di una investigatrice per passione, Jessica Fletcher, l’inossidabile Signora in Giallo. Due brave doppiatrici che hanno dato la voce a due grandi protagoniste dello spettacolo s’incontrano per caso sul ponte di una strana nave da crociera. Inizia così l’inconsueto viaggio dove si accendono i ricordi, le emozioni, scorrono le immagini riemerge e qualche rimpianto.

I ricordi dell’una si mescolano alle emozioni dell’altra. Le storie s’intrecciano, i pensieri si incrociano, si sdoppiano, si confondono. Ma al di là dei ricordi, durante questo incredibile viaggio, accade qualcosa. Si sa che quando arriva la Signora in Giallo c’è sempre un omicidio di mezzo. Chi sarà il colpevole questa volta? Risolverà il mistero di un famoso caso irrisolto? E verso quale porto starà viaggiando la nave con questi insoliti passeggeri a bordo? Solo il comandante lo sa ma prima bisogna trovarlo e non sarà cosa semplice. Un altro mistero. Alla fine, come si conviene, tutto si svela, si ricompone, beh, forse non proprio tutto. E se la tenera Marilyn non smette mai di sorprenderci sarà dell’ineffabile Signora in giallo il colpo di scena finale.