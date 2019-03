Gran Fondo Città di Ceriale, ecco l’elenco delle strade chiuse

Ceriale. È tutto pronto per la prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale organizzata da GS Loabikers, che prenderà il via dal lungomare della cittadina del ponente savonese alle 10.30 di domenica 3 marzo.

Sarà una due giorni dedicata allo sport in quanto sabato 2 marzo ci sarà l’anteprima dell’atteso evento sportivo con una competizione di mountain bike riservata ai giovanissimi, che vede già una ottantina di iscritti per una gara di short track.

Il percorso di gara interesserà tratti di strade dei Comuni di Borghetto (Sp60), Toirano (Sp60) e la sua frazione di Carpe (Sp6), Bardineto (Sp60), Calizzano (Sp52, Sp490, Sp47), fino a sconfinare a Garessio (Sp47 e Sp213 oltre a via Calizano e via Circonvallazione). Si prosegue sul territorio di Erli (Ss582 e via Piemonte), Zuccarello (Ss582), Cisano sul Neva (Ss582), Campochiesa d’Albenga (Sp3) per giungere poi a Ceriale (Sp3 e via Romana).

Indicativamente, la corsa si concluderà intorno alle 13. E’ prevista la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia durante il passaggio dei concorrenti per tutto il percorso della competizione per due ore o comunque fino a cessate esigenze (indicate dal passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”).