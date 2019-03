Giuseppe Alberto Ratto nominato vicepresidente del Circolo Scherma Savona

Savona. Giuseppe Alberto Ratto è vicepresidente del Circolo Scherma Savona. Nella riunione del consiglio direttivo del Circolo Scherma Savona di venerdì 22 marzo ha sostituito il compianto Antonio Solinas, deceduto all’inizio di quest’anno. Nella stessa riunione Paolo Frosi è stato indicato come vicepresidente vicario.

“Il dottor Ratto è un grande amico della scherma savonese, da anni impegnato nella società, prima come genitore di un atleta e successivamente come consigliere. La sua esperienza e la sua saggezza ci saranno utili nel prosieguo delle nostre attività. La sua nomina approvata all’unanimità è un indicazione di grande apprezzamento al nostro interno” riferisce Roberto Faldini, presidente del sodalizio savonese.

“È un onore per me ricoprire questa posizione ed allo stesso tempo ho il dispiacere di aver dovuto sostituire forzosamente l’amico Antonio che ci ha lasciato poche settimane fa. Cercherò di accompagnare la società con una visione di sviluppo per il futuro” conclude il neo vicepresidente.