Giornata per le vittime di mafia, iniziativa in collaborazione tra Arci e progetto “Per questo mi chiamo Giovanni”

Provincia. In occasione della XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie e del progetto “Per questo mi chiamo Giovanni” per l’educazione alla legalità nelle scuole della provincia di Savona, Bottega del Mondo di Finale Ligure, Libera Ponente Savonese – Presidio Nino e Ida Agostino e il Comitato Provinciale ARCI Savona hanno deciso di collaborare per presentare un’importante iniziativa dedicata al ricordo e alla legalità realizzata negli istituti scolastici savonesi.

In molte scuole savonesi, infatti, le classi hanno lavorato sulla storia di alcune vittime di mafia chiedendosi cosa avessero fatto in vita, se un diverso comportamento della società avrebbe potuto evitare la solitudine e la morte di queste persone e cosa possiamo fare noi per cambiare le cose. Metterci la faccia contro la mafia, per prima cosa.

I lavori fatti da alcune di queste scuole sono stati condivisi con il Comitato Provinciale ARCI Savona, che li esporrà nei circoli e nelle società di mutuo soccorso aderenti all’iniziativa: Circolo Artisi – SV, Circolo La Speranza – SV, SMS Contadini e operai La Rocca – SV, SMS Cantagalletto – SV, AMSF Quilianese – Quiliano, Circolo La Boccia – SV, Circolo Neruda – Cairo Montenotte, SMSF Leginese – SV, SMS Operai e Impiegati – Celle, GB La Familiare, SMS Libertà e Lavoro – Varazze, Nuovofilmstudio SV.