Giornata per le vittime della mafia, Coop Liguria promuove un bando per un campo di impegno nelle terre confiscate

Provincia. Anche quest’anno Coop Liguria celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie partecipando con una delegazione di soci e dipendenti alla manifestazione regionale del 21 marzo a Sestri Levante e all’incontro “Da LiberaIdee al 21 marzo: che ci fanno le mafie in Liguria e nel Tigullio?”, organizzato da Libera nel pomeriggio.

Per i soci interessati ad approfondire il tema dell’antimafia Coop Liguria propone nuovamente un bando per partecipare gratuitamente ad uno dei campi di impegno e formazione promossi dall’associazione Libera. Il campo di quest’anno si svolgerà dal 13 al 19 ottobre presso la Cooperativa Le Terre di Don Beppe Diana – Libera Terra di Castelvolturno, in Campania, e vi parteciperà anche un gruppo di dipendenti Coop. Al mattino i campisti aiuteranno i soci della cooperativa nelle attività quotidiane mentre al pomeriggio parteciperanno agli incontri con i familiari delle vittime innocenti della Camorra per ascoltare le loro toccanti testimonianze.

Il bando e il modulo di adesione sono pubblicati sul sito web www.liguria.e-coop.it e possono essere richiesti al Punto Soci di tutti i punti vendita. Tra le richieste di adesione pervenute Coop Liguria selezionerà fino a sei soci, che potranno partecipare al campo spesati di vitto, alloggio e trasporto. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio 2019.