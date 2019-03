Giornata di osservazione del biancone, Enpa: “Le legge non prevede soccorsi da parte dei parchi”

Savona. “Buon volo all’aquila dei serpenti”. E’ l’augurio che i volontari della Protezione Animali savonese fanno oggi, giornata di osservazione del biancone nel parco del Beigua, a questo splendido animale che transita lungo la dorsale ligure in migrazione.

Naturalmente con una vena di ironia verso i responsabili del parco: “Se infatti uno di questi animali dovesse atterrare, per un incidente di volo o malattia, l’Enpa è l’unica associazione pronta a soccorrerlo, curarlo e rimetterlo in grado di riprendere la rotta”.

“Da anni l’associazione chiede al parco di organizzare i soccorsi della fauna selvatica ferita o in difficoltà sul suo territorio: le leggi istitutive dei parchi vergognosamente non lo prevedono ma molti enti parco li organizzano lo stesso, venendo incontro all’accresciuta sensibilità e per sopperire alla miopia del legislatore”.

“Per ogni soggetto di fauna selvatica recuperato in un’area del parco del Beigua, l’Enpa deve farsi carico delle notevoli spese di recupero (auto, carburante), di cura ed assistenza (veterinari, medicinali, cibi, box) e riabilitazione presso un centro specializzato (CRAS), potendo contare soltanto su un insufficiente contributo regionale per il resto del territorio” conclude l’associazione animalista.