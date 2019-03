Ginnastica artistica, periodo ricco di soddisfazioni per la Polisportiva Maremola

Pietra Ligure. Si sono concluse le gare individuali per il campionato Silver categorie LB, LC, LD, LE e LE3, dove la Polisportiva Maremola ha schierato quattro atlete.

Rebeca Melo Diez, al suo esordio nel girone LE, si aggiudica il bronzo in entrambe le gare e viene selezionata così per gli allenamenti collegiali liguri.

Al suo esordio assoluto in campo gara la piccola Arianna Badaloni, 8 anni, che risente un po’ dell’emozione; alla prima prova ha qualche caduta alla trave, ma si rifà nella seconda piazzandosi quinta a meno di un punto dalla zona podio.

Buona la prestazione di Maria Vittoria Clerico, categoria LD Junior, che salta la prima gara per infortunio ma si riprende in tempo per chiudere al terzo posto nella seconda competizione a Sant’Eusebio, dove ben si comporta nel programma di gara e conferma l’ottima ripresa fisica.

Ottimo anche l’esordio nella categoria LE per Leila Cortese, che saltando la prima prova per infortunio, entra in campo gara per il primo anno come Junior e si aggiudica l’oro pur con una caduta alla trave.

Cortese e Melo Diez, rispettivamente 13 e 14 anni, sabato 16 marzo hanno esordito, con le migliori atlete liguri, nel campionato Gold Junior/Senior, tenutosi a Torino. Questo traguardo in campo Gold è un successo tutto targato Maremola, che grazie alla competenza e la dedizione dei due tecnici federali Barisone e Rosso porta ben due atlete alla ribalta regionale.

Leila Cortese, bronzo nel suo esordio Gold come Junior prima fascia, si aggiudica il pass per gli Interregionali ed entra con merito tra le atlete selezionate per i collegiali regionali, lasciandosi alle spalle il miglior punteggio ligure al volteggio.

All’altezza delle aspettative tecniche anche Rebeca Melo Diez che, classificandosi sesta al suo esordio Gold come Junior seconda fascia, conferma la sua già precedente presenza ai collegiali regionali e vola alla fase interregionale insieme alla sua compagna di squadra.

I loro tecnici sono stati scelti dalla direttrice tecnica regionale, Silvia Pezzati, per capitanare i collegiali Silver della Liguria, sia per Junior/Senior che Allieve; la coppia Barisone-Rosso, già forte di esperienze in passato di campionati regionali e nazionali nel settore Gold, metterà a disposizione le proprie conoscenze e le condividerà con le società liguri.

Per quanto riguarda ancora il settore Silver, capitanato dai tecnici Vissicchio e Panelli, domenica 24 marzo porterà quattro squadre, tutte facenti parte della Polisportiva Maremola, alla prima prova di Serie D. Una scelta a risposta della volontà della dirigenza e dello staff tecnico di seguire e formare ginnaste di qualità per ogni livello ed età.