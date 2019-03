“Gemellaggio fotografico” Albenga-Matera: nella “Capitale Europea della cultura” una mostra sulla città delle torri

Albenga. “Quello che sembrava un obiettivo irrealizzabile è invece diventato realtà”. Lo hanno dichiarato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, il vicesindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al Turismo Alberto Passino. Dal 2 al 17 maggio 2019, infatti, a Matera, “Capitale Europea della Cultura 2019”, si terrà una mostra fotografica della città di Albenga.

“Una promozione per la città straordinaria, – hanno proseguito. – In questo periodo la splendida Matera, capitale europea della cultura, è giornalmente visitata da migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Riuscire ad organizzare una mostra fotografica interamente dedicata alla nostra amata Albenga proprio a Matera era un sogno”.

“Riuscirci, senza alcun esborso economico, ma grazie agli ottimi e radicati rapporti fra il Fotoclub Matera, il circolo fotografico S. Giorgio e la nostra amministrazione è sicuramente un risultato eccezionale che comporterà una visibilità ed una promozione veramente clamorose. Un sentito ringraziamento al circolo Fotografico S. Giorgio per questo ottimo risultato ottenuto insieme ed agli amici del Fotoclub Matera che abbiamo personalmente conosciuto ed apprezzato per la loro grande disponibilità e per i valori che hanno nel cuore. Questa è la dimostrazione che nella vita spesso i rapporti umani sono quelli che consentono di ottenere i migliori risultati”, hanno concluso.

Molto soddisfatto anche il presidente del circolo Fotografico S. Giorgio Paolo Tavaroli, che ha dichiarato: “È un grande risultato ottenuto grazie al lavoro degli iscritti e agli ottimi rapporti con il Fotoclub Matera, diretto dal presidente Pietro L’Annunziata e dal segretario Nicola Paolicelli con il quale siamo gemellati. Quando nello scorso autunno gli amici di Matera sono venuti a trovarci, insieme all’amministrazione di Albenga abbiamo pensato a provare a realizzare un’idea meravigliosa”.

“Una mostra fotografica di Albenga a Matera con fotografie direttamente scattate dagli amici materani e alcuni scatti dei soci del Circolo San Giorgio. Il risultato è stato fantastico. Le foto che verranno esposte sono di altissimo livello e riguarderanno il nostro centro storico, il mare , alcuni scorci dell’entroterra, i prodotti agricoli, la processione dei cristi ed alcune immagini della cantina dei Fieui dei carruggi. Siamo tutti molto soddisfatti ed orgogliosi del risultato”, ha concluso Tavaroli.

Questo l’elenco dei fotografi i cui scatti prenderanno parte alla rassegna: Anna Nicoletta Menzella; Porfida Centonze; Liliana Di Lecce; Cinzia Astorino; Giorgio Gandi; Nicola Paolicelli; Pietro L’Annunziata.