Friday for Future, il M5S: “Giovani e studenti mandano un messaggio importantissimo per il bene del pianeta”

Regione. “La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri, ma l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”. Lo ricorda la capogruppo regionale del M5S Alice Salvatore in occasione della giornata in cui si è svolta la marcia mondiale per il clima di “Friday for Future”.

“Il celebre proverbio aborigeno oggi è più che mai attuale. E a rendersene conto sono soprattutto i ragazzi, gli studenti, che hanno avuto il coraggio di organizzare il ‘climate strike’, lo sciopero per l’ambiente, per mandare un messaggio ai governanti affinché accolgano il grido di allarme per il clima. Dobbiamo invertire la rotta e cercare una soluzione al dramma dei cambiamenti climatici. Dipende da noi”.

“Riprendiamo il messaggio del nostro ministro dell’ambiente Costa, secondo cui saranno i giovani a salvare il Pianeta e qui, a Genova come in tutte le piazze d’Italia e del mondo, c’è la più grande testimonianza di questo impegno. Dobbiamo riportare al centro delle attenzioni la sostenibilità in tutti i settori dell’operato umano, dall’industria, passando per l’agricoltura e i trasporti con un nuovo concetto di mobilità. Se noi non cambiamo, sarà il Pianeta a cambiare noi”, ha dichiarato il consigliere Marco De Ferrari.