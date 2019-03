Savona. Stanchi ma felici. Così si sentono i rappresentanti savonesi di “Fridays for Future” all’indomani della “tappa savonese” della grande marcia per il clima che ha interessato migliaia di studenti in altrettante piazze in tutto il mondo.

“Ieri a Savona abbiamo respirato un’aria frizzante, piena di energia giovane desiderosa di diventare protagonista in questa difficile situazione, con la preziosa collaborazione delle molte associazioni che da anni si impegnano sul nostro territorio – dicono dal gruppo – Ringraziamo tutti coloro (comprese istituzioni pubbliche e forze dell’ordine) che ci hanno permesso di manifestare con serenità il nostro desiderio di voler cambiare questa catastrofica situazione in cui il genere umano si è cacciato”.

di 46 Galleria fotografica Fridays For Future, a Savona la Marcia per il Clima









In parte archiviato l’evento di ieri, è tempo di guardare al futuro: “Ieri è stato un punto di partenza importante che si è potuto raggiungere grazie all’impegno e alla disponibilità di studenti, insegnanti, presidi, volontari delle associazioni, singole persone, da cui partire per realizzare cambiamenti significativi nei nostri stili di vita e per chiedere ai politici di approvare leggi e scelte che salvaguardino la vita sulla Terra di tutti gli esseri viventi, riequilibrando le disparità sociali, secondo gli indirizzi degli scienziati e non degli economisti”.

“Ci siamo trovati a gestire una cosa più grande di ciò che pensavamo e ieri mattina le preoccupazioni erano molte, ma tutti insieme abbiamo realizzato una grande festa che ci ha arricchito di nuove conoscenze e consapevolezze. Siamo stanchi ma felici. Grazie a tutti per questa meravigliosa partecipazione. E’ solo l’inizio”.