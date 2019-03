Savona. Ieri, domenica 17 marzo, si è svolta a Torino la seconda prova del campionato regionale individuale Gold Junior e Senior che ha assegnato anche i titoli regionali.

Nelle Junior 1 vittoria di Lara Marcenaro dell’Andrea Doria con 42,975 punti, davanti ad Aurora Tuninetti (Auxilium) ferma a 42,700. Terzo posto per Leila Cortese (Maremola), quarta Sara Demartini (Andrea Doria). Identica la classifica finale del campionato.

Tra le Junior 2 netta vittoria di Sofia Polizzi dell’Auxilium che con punti 47,275 ha distaccato Elena Ferrari e Alessia Palazzi, entrambe delle Fratellanza Savonese, ferme rispettivamente a 45,475 e 45,400, ed ha conquistato anche il titolo regionale. Quarto posto per Zoe Castellino e quinto di Alessia Giglio, entrambe della Savonese. Sesta Rebeca Melo Diez (Maremola), settima Marta Gamma (San Michele).

Nelle Junior 3 unica presente e vincitrice del titolo e della prova di giornata Maria Luce Malaspina della PGS Auxilium, così come tra le Senior 1 Elisa Massa, sempre dell’Auxilium.

Tra le Senior 2 lotta in famiglia tra le savonesi Alessia Contatore che con punti 46,650 l’ha spuntata su Greta Fiorentino (al rientro in grande spolvero dopo l’infortunio di Busto Arsizio) ferma a 46,400, sia per la gara di giornata che per il titolo regionale, in una sfida combattuta e di buon livello tecnico.