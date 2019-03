Francesco Mesiano fa il bis: nuovo salone di acconciatura a Carcare

Carcare. Soddisfazione tra la categoria degli acconciatori di Confartigianato: il titolare del noto salone savonese Emmeffe amplia la sua attività con una nuova apertura a Carcare.

Francesco Mesiano, classe professionale 2004, opera come parrucchiere sul nostro territorio da molti anni, durante i quali ha ospitato giovani che si affacciavano al mestiere, insegnato presso l’ente di Formazione Futura e preso parte attiva alla vita associativa del suo settore.

Oggi lancia una nuova sfida e da sabato 30 marzo la sua attività sarà anche presso la Galleria Commerciale di Carcare, raccogliendo consensi e sostegno in prima battuta dalla stessa Confartigianato savonese.

“Sono oltre 900 le attività di acconciatura in provincia di Savona e gran parte di esse entrano in contatto con noi o con il nostro ente. Con alcuni di loro lavoriamo a stretto contatto, con un rapporto di crescita e di condivisione reciproca continuo nel tempo. E’ il caso di Francesco Mesiano che ha avviato la sua attività con noi e con noi oggi la amplia. Per lui tanti complimenti per la sua carriera e un sentito in bocca al lupo per la nuova avventura dalla sua associazione” commentano da Confartigianato Savona.

Il salone Emmeffe Idea Forma 2 inaugurerà sabato 30 marzo dalle ore 17 presso la galleria commerciale di Carcare P.za Pertini 7, ingresso Libero.