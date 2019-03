Fondo strategico regionale per il recupero dei beni confiscati alle mafie, botta e risposta in Consiglio regionale

Liguria. Il consigliere regionale Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha ricordato che nella seduta del 21 dicembre 2018 è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno “Sulla finalizzazione delle risorse allocate al Fondo strategico regionale per gli investimenti infrastrutturali”, che impegna il presidente e la giunta regionale a destinare per le attività di recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata sul territorio ligure una quota nel limite di 500 mila euro a valere sulle risorse allocate al fondo strategico regionale per investimenti infrastrutturali.

Garibaldi ha chiesto alla giunta con quali modalità e in che tempi la Regione intende attuare il provvedimento.

L’assessore alla sicurezza Sonia Viale ha risposto: “La Regione sta valutando le modalità con le quali intervenire per il recupero degli immobili confiscati alla criminalità organizzata”.

Viale ha spiegato che i costi di ristrutturazione del patrimonio potrebbero essere superiori a 500.000 euro: “Sono in corso – ha spiegato – i necessari approfondimenti per il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, tenendo conto della capienza del fondo strategico regionale per gli investimenti infrastrutturali, che è in fase di definizione”.

“Stiamo lavorando – ha concluso – proprio perché vi sia un importante segnale da tutti condiviso di lotta alla criminalità organizzata nella nostra regione”.