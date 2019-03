Fondo Strategico Regionale, alla Provincia di Savona risorse per 1.5 milioni di euro

Savona. Lo stanziamento riconosciuto alla Regione Liguria, protezione civile e difesa del suolo, da 205 milioni di euro ripartiti fra 150 comuni liguri per oltre 800 interventi, inserisce la Provincia di Savona tra i beneficiari del Fondo Strategico Regionale con risorse assegnate pari a 1.5 milioni di euro.

“Oltre 1,5 milioni di euro dal Fondo Strategico Regionale per la Provincia di Savona, un grande risultato per il nostro territorio reso possibile grazie ad un lavoro di squadra, che ripaga impegno, determinazione e costanza – dichiara il presidente della Provincia di Savona, Pierangelo Olivieri – Alla Provincia di Savona sono stati riconosciuti i fondi per due interventi sulla Sp490 e uno sulla Sp51 così ripartiti. Per la Sp490 messa in sicurezza della galleria del Forte del Melogno per un importo di 209 mila euro e per il consolidamento e messa in sicurezza del viadotto di Calizzano, al chilometri 17+785, per un importo di 522.500 mila euro; per la Sp51 consolidamento e messa in sicurezza del ponte, posto al chilometro 0+787, per un importo di 703 mila euro”.

“Un ringraziamento agli uffici della Provincia, agli uffici della Regione, al presidente Toti, all’assessore Giampedrone e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza”.