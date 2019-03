Finale, si punta sulla sicurezza stradale: nuovi portali a led, dissuasori e marciapiedi

Finale Ligure. L’amministrazione Frascherelli investe sulla sicurezza stradale. Ad annunciarlo è l’assessore Andrea Guzzi al termine della giunta di ieri.

“Abbiamo deciso di acquistare materiale per garantire maggiore sicurezza e ordine sulle nostre strade – spiega – Tutti gli attraversamenti sull’Aurelia son stati dotati di portali al led, su via Concezione installeremo nuovi dissuasori per impedire inversioni di marcia pericolose, ed in via Calvisio stiamo procedendo con nuovi tratti di marciapiedi”.

“A breve partiremo con asfalti e segnaletica orizzontale su tutto il territorio per arrivare alla stagione più ordinati” concludono dal Municipio.