Finale, paga una baguette e cerca di rubare superalcolici per 50 euro: non dovrà restare in provincia di Savona

Savona. Non dovrà restare in provincia di Savona il marocchino cinquantenne, Aziz Bouzekri, che è stato arrestato sabato sera con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare merce per 50 euro, nascondendola sotto ai vestiti, al “Penny Market” di corso Europa pagando soltanto una baguette. Questa mattina, infatti, lo straniero è stato processato per direttissima in tribunale a Savona e il giudice gli ha imposto la misura del divieto di dimora.

Ad arrestare il marocchino sono stati i carabiniri della stazione di Finale allertati dalla guardia giurata, libera dal sercizio, che si trovava nel supermercato ed ha scoperto il tentativo di furto. Proprio il vigilante ha allertato il 112 ed ha inseguito Bouzekri che, nel tentativo di scappare, lo ha spintonato e minacciato. Grazie all’arrivo degli uomini dell’Arma, però, il cinquantenne è stato bloccato e la refurtiva (alcune bottiglie di superalcolici) è stata recuperata.

Vista la richiesta di temrini a difesa del legale di Aziz Bouzekri, l’avvocato Graziano Aschero, il processo è stato rinviato al prossimo 21 marzo.