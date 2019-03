Finale Ligure Viva, incontri con la cittadinanza e appuntamenti elettorali

Finale Ligure. Proseguono a ritmo serrato gli incontri elettorali del movimento civico Finale Ligure Viva e del candidato sindaco Maria Gabriella Tripepi.

Il candidato sindaco incontrerà la cittadinanza di Gorra e Olle domani, giovedì 21 marzo, alle ore 21:00, presso la sede della Pro Loco.

Il 22 marzo, venerdì, è previsto un convegno dedicato alla Smart City e la realtà aumentata che si terrà in Sala Gallesio alle ore 18. L’ingegner Matteo Mantovani, fondatore e CEO di una azienda del settore, illustrerà come le nuove tecnologie possano rendere smart le nostre citta e come riescano a migliorare la nostra vita quotidiana.

Infine, FLV e il candidato sindaco Maria Gabriella Tripepi chiuderanno la prima tranche di appuntamenti elettorali incontrando i cittadini di Varigotti lunedì 25 marzo, alle ore 21:00, presso il centro civico Fontana: una importante occasione per presentare il programma amministrativo dedicato a Varigotti e al suo rilancio.