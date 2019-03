Finale Ligure. Pierluigi Gemino e Alessandro Bolla, esperienza e giovinezza: ecco le due nuove candidature ufficializzate oggi dal movimento civico Finale Ligure Viva e dalla candidata sindaco Maria Gabriella Tripepi.

Linfa nuova, quindi, alla squadra di FLV pronta alla sfida elettorale del 26 maggio, con la candidata sindaco che sta proseguendo il suo tour elettorale per il territorio finalese assieme agli altri componenti della lista già annunciati in precedenza.

Foto 2 di 2



“Due nomi che nei rispettivi campi potranno essere al servizio della città: due finalesi che amano e vogliano impegnarsi in prima persona per risollevare Finale Ligure” afferma Maria Gabriella Tripepi.

Pierluigi Gemino è stato per 22 anni in servizio presso la Guardia di Finanza di Finale Ligure con incarichi di comando. Classe 1960, è personalità stimata dai finalesi per le sue capacità di ascolto e dialogo che ha saputo sviluppare con la sua costante attività sul territorio. E’ volontario presso la Croce Bianca di Albenga – sezione di Garlenda, grande appassionato di calcio, è anche soprannominato “Zoff” per il suo successo come portiere durante il Torneo di calcetto interforze. Sicurezza e controllo del territorio, con implementazione della vigilanza e ottimizzazione dei servizi sul campo, oltre a facilitazioni per il settore del commercio con una lotta serrata all’abusivismo e alla diffusione di marchi contraffatti: questi saranno i suoi ambiti nel gruppo FLV.

Il giovane Alessandro Bolla, residente nella frazione di Calvisio, classe 1995, ha abbracciato il programma elettorale di FLV per le prossime elezioni comunali: ha frequentato la scuola di Agraria con una esperienza professionale maturata in una azienda di riciclo dei rifiuti in Olanda. Come tanti finalesi è amante dell’outdoor ed in particolare della Mtb, è diventato nel tempo una guida al servizio di tanti appassionati che scelgono il finalese come meta di percorsi e itinerari. Tra le sue passioni anche le camminate, il calcio con gli amici e una particolare attenzione alla famiglia, in primis i genitori e la sua adorata nipotina. Pronto a presentarsi ai finalesi con tanta passione e voglia di fare, con particolare attenzione al tessuto sociale.