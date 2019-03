Finale Ligure. In questi giorni l’amministrazione comunale di Finale Ligure ha dato il via libera a nuovi investimenti sulla pubblica illuminazione in via per Calice.

“Dopo l’iniziativa su Gorra coi 33 punti luce a Bracciale, ora i 40 punti luce a Perti, – hanno fatto sapere dall’amministrazione. – La sostituzione dell’impianto ormai datato produrrà notevoli risparmi di energia elettrica oltre una migliore visibilità per L utente della strada. Il costo dell’intervento è di circa 8-10 mila euro”.

Foto 2 di 2



“Nei prossimi giorni con la ditta che ci supporta continueremo a lavorare sugli impianti che oggi presentano problemi come su via Caprazoppa, molo di Varigotti e via Isasco solo per citarne alcuni”, hanno concluso.