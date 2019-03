Finale Ligure. “Eliminato il pericolo a novembre in seguito alla mareggiata e incaricato subito un architetto per avviare il nuovo progetto per ricostruirla a livello dell’Aurelia, affinché non siano più gettati in mare denari pubblici e rendere quindi la passeggiata più sicura”.

Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli non usa mezzi termini in riferimento alla famosa passeggiata costruita nel 2008 e già ricostruita ben sei volte perché troppo vulnerabile: “La mia amministrazione ha messo mano due volte a quest’opera costruita con poca lungimiranza. A novembre abbiamo deciso che non sarebbe più successo: tra poco l’area tornerà comunque agibile per i due sabilimenti balneari e riapriremo mettendo il percorso in sicurezza”.

Foto 2 di 2



L’assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi aggiunge: “Il progetto preliminare è stato mostrato giovedì alla Sovrintendenza, è stato eseguito un sopralluogo sul posto e si porterà avanti l’iter economico-finanziario per renderlo cantierabile nel prossimo futuro”.

“Starà quindi alla prossima amministrazione finanziare e cantierare la nuova opera (costo stimato per rifarla alta 135 mila euro)” conclude l’assessore finalese.